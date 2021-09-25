«مش عايز أموت كافر».. صديق الشاب المنتحر ببورسعيد: أضرب عن الطعام قبل وفاته

أكد أحد أصدقاء الشاب أحمد محمد موسى والذي انتحر بقطع شرايينه، أنه كان يعاني من أزمة مادية كبيرة، خاصة وأن الله قد كتب لزوجته «الحمل» بعد فترة من الزواج بدون أبناء، وكان الشاب لا يوجد لديه مصدر للرزق.

وكشف صديق الشاب عبر صفحته على “فيسبوك” أن «أحمد موسى» كان يعاني من ظروف نفسية شديدة بسبب ضيق الحال، وأكد أنه كان يستعيذ بالله دائماً من الموت على كفر، ويقول أخشى أن تدفعني الظروف للانتحار، موضحاً أنه أضرب عن الطعام جزئياً قبل انتحاره بأيام.

وأشار «صديق الشاب المُنتحر»، أن كان دائماً ينشر على صفحته الشخصية مشكلات الناس، ويسعى من أجل خدمتهم وحل مشاكلهم، حتى أنه كان يقوم بعمل بث مباشر مع أصحاب المشكلات لمخاطبة المسؤولين لإيجاد حلول.

وكان شاب يدعي «أحمد محمد موسى» قد أقدم على قطع شرايين يده ليلقى مصرعه نتيجة النزيف الشديد وهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، وأمر بتشكيل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تحفظ النيابة.

وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث، ومناظرة الجثة ويقوم الطب الشرعي بالإجراءات اللازمة، حتى يتم التصريح بالدفن.

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