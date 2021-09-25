المرور على 777 مخبزا في حملة تفتيش «اليوم الواحد» ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، جهود مديرية التموين بشأن نتائج"حملة اليوم الواحد" التي نفذتها أجهزة المديرية على المخابز البلدية لمتابعةسير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبدالله في هذا الجانب، أن إجمالي المخابز على مستوى المحافظة 1291 مخبزاً، حيث قامت الحملة بالمرور على 777 مخبزاً منها وأسفر عن تحرير محاضر لمخالفات تموينية داخل 105 مخابز، تضمنت 16 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و20 محضراً لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين،و20 لتدني مستوى النظافة وأدوات العجين، و35 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 لعدم الاحتفاظ بسجل للتفتيش، ومحضر للتصرف في الدقيق ، ومحضر لعدم وجود ميزان.

وشدد محافظ بنى سويف على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ومواجهة أية محاولات للتلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لإيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.