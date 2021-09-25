«كنت بخاف من نادية الجندي».. أبرز تصريحات أحمد السعدني مع «أبلة فاهيتا»

حل الممثل أحمد السعدني وابنه الأكبر عبد الله، مساء أمس، ضيفان على برنامج "من الدوبليكس" الذي تقدمه الدمية “أبلة فاهيتا”.

وتنوعت تصريحات الفنان أحمد السعدني خلال البرنامج، وجاء أبرزها كالتالي:

قال السعدني، إنه “يذهب لصالة الألعاب الرياضية جيم بشكل يومي للتمارين على رياضة كمال الأجسام ويتوقف عن الذهاب في أوقات تصوير أعمال فنية”.

وأكد: “بحب استغل الذهاب للجيم في أوقات عدم وجود شغل عشان ألم نفسي، ولما يجي شغل بوقف خالص”.

وعن أكثر الفناننين الذي كان يخاف من التعامل أو التعاون معهم، قال: “كنت بخاف من نادية الجندي قبل التعاون معها في التمثيل، ولكن بعد ذلك أصبحنا أصحاب”.

جدير بالذكر أن أحمد السعدني شارك مؤخرًا في فيلم "200 جنيه"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.