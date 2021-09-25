الأمن الاقتصادي يضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3351 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11627 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 265 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة مخالفات الجمارك تحري مدين لمصلحة الضرائب".

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 191 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق من ضبط 1217 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية).