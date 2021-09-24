دينا السقا تتعاقد على تحويل «قصبة رضوان» إلى عمل درامي

تعاقدت الروائية الشابة دينا السقا مع المنتج شريف مندور لتحويل روايتها "قصبة رضوان" إلى مسلسل تلفزيوني وهي الرواية التي تصدر قريبا عن دار بتانة.

وقالت دينا السقا إن المسلسل سوف يتكون من 8 حلقات بها 3 جرائم رئيسية تشرح عن أسس وأسباب ودوافع القتل، وفي كل حلقة يتم تناول حلقة فرعية لجريمة منظمة ويتم كشفها.

وأضافت السقا في تصريح لـ"الدستور":" أما عن رواية "قصبة رضوان" فهي عن ثلاث حوادث ولا يكون هناك رابط بينهم، وبالطبع تم عمل معالجة درامية للرواية والأساس موجود وسيتم إضافة بعض الشخصيات وغيرها، وهناك بعض الحلقات يتم توظيف المديح والأساطير وغيرها.

وتابعت: “ومن خلال صحفية استقصائية يتم عمل بعض التحقيقات التي يتم توظيفها في الرواية وتتقاطع مع بعض الأفعال وغيرها”.

أما عن اسم قصبة رضوان وهو الاسم الذي اختارته دينا السقا عنوانا لروايتها فهي منطقة بالقاهرة تعرف الآن باسم “الخيامية”، وكانت قد سميت بالقصبة لتشابهها بالقصبة الهوائية، والمعنى أنها ممر يشبه القصبة الهوائية لدى الانسان، فالحارة أولها من باب المتولى وآخر شارع الداودية، يبدأ عند تقاطع شارعي تحت الربع والدرب الأحمر وآخر شارع الخيامية.

والبعض يعتبر قصبة رضوان مزارا دينيا لاشتمالها على عدد من المآذن ففي مقدمة الشارع جامع صالح الطلائع، وفي المنتصف مسجد محمود الكردي.

وكانت قصبة رضوان ممر تجاري من أعظم أسواق مصر، فالشارع يضم محلات قماش خيامية وصناعات جلود وقباقيب،وغيرها.

يذكر أن قصبة رضوان هي الرواية الثانية للكاتبة الشابة دينا السقا بعد صدور روايتها الأولى "فتاة الفانيليا" عن دار الهالة للنشر والتوزيع.