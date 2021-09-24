حملات تفتيشية لمتابعة انتهاء أعمال الصيانة وجاهزية المدارس بقرى المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها التفتيشية لمتابعة جاهزية المدارس، والانتهاء من أعمال الصيانة، لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدارس القرى التابعة لها.

وقال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية، إنه تم متابعة عدد من المدارس التابعة للوحدة المحلية للوقوف على مدى الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد منها مدارس بنى احمد الثانوية المشتركة وبنى احمد الإعدادية بنين ٢ وبنى احمد الغربية للتعليم الأساسي ، مؤكدا على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمدرسين فضلا عن الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدارس .

حملات تفتيشية لمتابعة انتهاء أعمال الصيانة

وأضاف عمران أنه تم متابعة حالة النظافة والإنارة والتأكد من عدم وجود اي معوقات وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلي أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمدارس والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

حملات تفتيشية لمتابعة انتهاء أعمال الصيانة

كما تابع محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، جاهزية المدارس بنطاق تلة والقرى التابعة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوافر الوسائل التعليمية وسلامة الأثاث المدرسي ونظافة دورات المياه فضلا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

حملات تفتيشية لمتابعة انتهاء أعمال الصيانة

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على جاهزية المدارس بنطاق مركز ومدينة المنيا، لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه أعطى توجيهات لرؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة والنظافة والتجميل بالمدارس وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجه الرابعة من كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك توجيهات وتكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور على جميع المدارس والتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة بها وانتهاء أعمال الصيانة وجاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد.

حملات تفتيشية لمتابعة انتهاء أعمال الصيانة

حملات تفتيشية لمتابعة انتهاء أعمال الصيانة

حملات تفتيشية لمتابعة انتهاء أعمال الصيانة