وكيل «زراعة الفيوم»: استمرار حملات إزالة التعديات خلال الإجازات الرسمية

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمتابعة اليومية، وسرعة إزالة أي مباني عشوائية ودون ترخيص، أثناء الإجازات الرسمية، وتحويل المخالفين للنيابة،العسكرية لافتاً إلى أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين.

وأعلن وكيل الوزارة عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الإجازات الرسمية بمختلف مراكز المحافظة وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ الفيوم.

حملات إزالة التعديات خلال الإجازات

وأشار إلى أن غرف عمليات المديرية برئاسة المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بالإدارات الزراعية بالمراكز وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

وخلال ذلك قام جهاز حماية الأراضى بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

حملات إزالة التعديات خلال الإجازات

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز اطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعيه بناحيه جمعيه بندر اطسا على مساحه قيراط ونصف بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي ومحمد شعبان مساعد رئيس المركز وعبد المنعم شحاته مدير الجمعية وتم إزالة الموقع وردمه.

حملات إزالة التعديات خلال الإجازات

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود اسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية منشأة فتيح على مساحة واحد قيراط بحوض ابوجريده، وذلك بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس ناصر عبد الواحد حماية الأراضي والمهندس عزت عبد الرحمن رئيس الوحده المحليه بناحية قرية دسيا و احمد طه مدير الجمعية الزراعية.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله ناحيه سنورس اول مساحه واحد قيراط وازاله سور بطول ٥٠م بناحيه بهيت

بحضور المهندس سيد عنتر وكيل الإداره والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه والمهندس محمد ميزار مدير جمعيه سنورس و الاستاذ ربيع مشرف وحده ترسا والمهندس إبراهيم مدير جمعيه بهيت.