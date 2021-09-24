الجمعة 24 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «زراعة الفيوم»: استمرار حملات إزالة التعديات خلال الإجازات الرسمية

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات خلال الإجازات

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم 
باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمتابعة اليومية، وسرعة إزالة أي مباني عشوائية ودون ترخيص، أثناء الإجازات الرسمية، وتحويل المخالفين للنيابة،العسكرية لافتاً إلى أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين.

وأعلن وكيل الوزارة عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال الإجازات الرسمية بمختلف مراكز المحافظة وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ الفيوم.

IMG-20210924-WA0013
حملات إزالة التعديات خلال الإجازات

وأشار إلى أن غرف عمليات المديرية برئاسة المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بالإدارات الزراعية بالمراكز وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

وخلال ذلك قام جهاز حماية الأراضى بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

IMG-20210924-WA0010
حملات إزالة التعديات خلال الإجازات

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز اطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعيه بناحيه جمعيه بندر اطسا على مساحه قيراط ونصف بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي ومحمد شعبان مساعد رئيس المركز وعبد المنعم شحاته مدير الجمعية وتم إزالة الموقع وردمه.

IMG-20210924-WA0014
حملات إزالة التعديات خلال الإجازات

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود اسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية منشأة فتيح على مساحة واحد قيراط بحوض ابوجريده، وذلك بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس ناصر عبد الواحد حماية الأراضي  والمهندس عزت عبد الرحمن رئيس الوحده المحليه بناحية قرية دسيا و احمد طه مدير الجمعية الزراعية.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله ناحيه سنورس اول مساحه واحد قيراط وازاله سور بطول ٥٠م بناحيه بهيت 
بحضور المهندس سيد عنتر وكيل الإداره  والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه والمهندس محمد ميزار مدير جمعيه سنورس و الاستاذ ربيع مشرف وحده ترسا والمهندس إبراهيم مدير جمعيه بهيت.

وكيل زراعة الفيوم استمرار حملات إزالة التعديات الإجازات الرسمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

«الأرصاد» تكشف حالة طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

خرج من المستشفى.. زوجة نضال الشافعى تكشف تفاصيل حالته الصحية

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

«من الخلافات الأسرية إلى عمليات التجميل».. كيف تصدرت دنيا بطمة الترند؟

التعليم العالى: مد فترة قبول أوراق طلاب الشهادة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المدينة الباسلة لا تستحق هذا التمثال

مؤمن المحمدي

كابتن لطيف

محمد عبدالعزيز

التعافى بطولة.. فهل تقدر عليها؟

بسنت حسن

العنتيل وبنت النيل

عبد الرحيم طايع

الصعيد المصرى الجديد

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة وقواها الناعمة

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «3- 3»

ماجد حبته

كأن صفعة الغواصات لم تكن!

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

عباس يعطى إسرائيل مهلة للانسحاب إلى حدود 1967

الرئيس عون: التنقيب عن الغاز تهديد إسرائيلى للبنان.. ولن نقبل أى مساومة

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بالخليل