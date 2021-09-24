البرايمر ونوعية كريم الأساس.. خطوات لوضع «الماكياج» دون تشققات

يواجه العديد من الفتيات مشكلة الحصول على ماكياج صافي دون تشققات، فمعظم المحاولات للحصول على هذا الأمر يكون مصيرها الفشل مع العديد من الفتيات، لذا في سطور توضح خبيرة التجميل سارة دشتى العديد من الخطوات المهمة الواجب اتباعها للحصول على ماكياج رائع.

كريم الأساس

لابد من اختيار كريم أساس مناسب لنوعية البشرة أى كريم الأساس المطفي يناسب البشرة الدهنية وأن يكون أفتح بدرجتين فقط عن درجة البشرة الأصلية.

البرايمير

الأمر الذي يجعل الماكياج يتشقق هو عدم تجهيز البشرة بشكل صحيح فمن بين هذه الأمور وضع البرايمر قبل البدء والانتظار ومن ثم وضع كريم الأساس.

غسل البشرة بشكل جيد

ومن بين الأمور ايضًا الهامة غسل البشرة بالغسول المناسب لنوع البشرة وقبل وضع البرايمر يتم تطبيق كريم مرطب على البشرة، ما يجعل هناك ترطيب لها والماكياج يكون واضح بنسبة كبيرة.

ماركات الماكياج

وايضًا استخدام الماركات يعد فارقًا في اللوك النهائي الخاص به، أى استخدامك لماركات عالية لا توجد مقارنة بينه وبين استخدامك لماكياج من الأنواع المتدنية لذا اختارى المنتجات من أماكن ذات ثقة.

واق الشمس

في حالة الخروج بالنهار بالماكياج عليكي أن تضعي طبقة قبل البرايمر بدلًا من المرطب كريم واق الشمس حتى لا يعمل على ظهور الماكياج في النهاية بصورة غير مناسبة.

ترطيب الشفاه

لابد من ترطيب الشفاه بشكل جيد قبل وضع أحمر الشفاه، حتى لا تظهر مشققة مما يظهر أحمر الشفاه بمظهر جيد ومنسق.

البلاشر الكريمي

يعتبر البلاشر الكريمي من أكثر الأنواع الثابتة على الوجه خاصة مع الماكياج الخاص بالسهرة، وللجلوس به لفترة طويلة عليكى استخدامه والتقليل من استخدام البلاشر البودر.

الايلاينر

يمكن استخدام اي لاينر ولكن قبل هذه الخطوة يمكن تبطين الجفن بالكونسيلر لثباته، وكذلك الأمر مع الايشادو .