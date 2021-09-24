الجمعة 24 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

احتفالًا بعيد البحيرة القومى.. بث صلاة الجمعة من مسجد التوبة بدمنهور

شخص يصلي - أرشيفية
شخص يصلي - أرشيفية

ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

ويلقي خطبة الجمعة الدكتور نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، حول "المواساة في القرآن الكريم".

ويتلو قرآن الجمعة الشيخ قطب الطويل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "المواساة في القرآن الكريم"، مطالبة الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن عشر دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم ما تقتضيه طبيعة المرحلة.

صلاة الجمعة مسجد التوبة التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية المواساة في القرآن الكريم

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