«التضامن» تعيد تشغيل «معونة الشتاء» بعد توقف 20 عاما بالوادي الجديد

أكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن المديرية نجحت في إعادة تشغيل وتفعيل مؤسسة التكافل الاجتماعي بمركز الخارجة "معونة الشتاء سابقا"، والتي كانت متوقفة منذ 20عامًا.

وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن المديرية نجحت في إعادة تفعيل المؤسسة مرة أخرى بدعم من محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، حيث وافق على تخصيص نسبة من إيرادات المحافظة من الصادرات الزراعية حيث كان رصيد المؤسسة صفر وجرى دعم المؤسسة من قرار المحافظ.



أكد وكيل وزارة التضامن في تصريحات خاصة، أن بمجرد تطبيق قرار المحافظ على عدم المؤسسة بجزء من الإيرادات الخاصة بالحاصلات الزراعية عند خروجها من المحافظة،

نجحت المؤسسة في صرف 170 الف جنيه خلال الشهر الجاري لدعم الحالات الأولى بالرعاية مع دعم محافظ الإقليم للمؤسسة ببدء تنفيذ برج سكني لصالح المؤسسة يجري إقامته حالياً بتكلفة تقديرية بلغت 5 ملايين جنيه، يخصص إيراد إيجار هذا البرج السكني سواء وحدات سكنية أو محلات تجارية لصالح المؤسسة للصرف على أوجه دعم الحالات الأولى بالرعاية وسينتهي مشروع إقامة البرج عقب 9 أشهر من الآن.

وأشار وكيل وزارة التضامن اليوم، إلى أن المديرية توجه الدعم من المؤسسة للحالات الأولى بالرعاية وهي " الأرامل، المطلقات، مهجورة العائل، أسرة أصاب عائلها مرض منعه من الإنفاق والتكفل بأسرته، أسرة مسجون، الأيتام، أصحاب الأمراض المستعصية والأورام السرطانية وحالات العجز

وأشار العديسي أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد إنتهت من مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز التكوين المهني بمدينة الخارجة بتكلفة 2 مليون جنيه.

قال العديسي في بيان اليوم الجمعة، إن المديرية أنهت مشروع تطوير المركز من خلال رفع كفاءة الورش الحرفية بالمركز؛ والتي تشمل حرف (الدهانات – الأخشاب – الوميتال- لحام – خراطة- كريتال)؛ على أن يفتتحها محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، الشهر المقبل، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام.