من منبر الأمم المتحدة.. رئيس أذربيجان يؤكد تسوية النزاع فى قره باغ

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف أنه تمت تسوية نزاع قره باغ بعد 30 عاما، حيث تمكنت بلاده من استعادة وحدة أراضيها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال علييف على منبر الأمم المتحدة أثناء دورة الجمعية العامة، إن "أذربيجان قامت بتسوية النزاع الذي استمر 30 عاما، بطرق عسكرية ودبلوماسية، واستعادت وحدة أراضيها والعدالة التاريخية".

وأشار إلى أن "نزاع قره باغ أصبح من الماضي"، أن الوحدة الإدارية قره باغ الجبلية قد حلت في أذربيجان، حيث تم تحويلها إلى منطقتي قره باغ وزنغيزور الشرقية الاقتصاديتين.

وأضاف أنه لم ير ردود فعل إيجابية من قبل أرمينيا على المقترحات لتوقيع معاهدة السلام، مؤكدا استعداد باكو لإطلاق الحوار حول ترسيم الحدود والاعتراف المتبادل بسيادة ووحدة أراضي البلدين.

يذكر أنه في أعقاب آخر تصعيد عسكري في منطقة قره باغ العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في نوفمبر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال بين باكو ويريفان، نص على تسليم بعض الأراضي التي يسيطر عليها الأرمن لأذربيجان.



وعلى صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن موسكو ستواصل جهود الوساطة لضمان الاستقرار في منطقة " ناجورنو قرة باغ" المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "خلال تبادل الآراء بشأن الوضع في ناجورنو قرة باغ، شدد الجانبان على أهمية التنفيذ المطرد للاتفاقيات المبرمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير من هذا العام"، مؤكدًا مواصلة موسكو بذل جهود الوساطة الفعالة والهادفة من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن الزعيمين اتفقا على الحفاظ على الاتصال في المستقبل، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

من جانبه، أكد المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية أن بوتين وباشينيان ناقشا تنفيذ الاتفاقات بشأن ناجورنو كاراباخ ، مضيفا أن الجانبين شددا على الدور الأساسي لإعادة أسرى الحرب.