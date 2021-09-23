حبس تشكيل عصابة لسرقة بطاريات السيارات بالساحل

أمرت نيابة الساحل برئاسة المستشار كريم السيسي مدير النيابة بحبس تشكيل عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بمنطقة الساحل.

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقي اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم بقيادة المقدم حسام عبدالعال رئيس المباحث والنقيب محمد طارق معاون المباحث من ضبط (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية)، حال استقلالهم مركبة «توك توك» قيادة أحدهم مُحمل عليها عدد من بطاريات السيارات «مجهولة المصدر».

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا أمام اللواء محمد الشرقاوي نائب مدير المباحث بتكوينهم تشكيلا عصابة فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب «الضغط على الكابود» وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.