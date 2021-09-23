الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة بالموسكى

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة بالموسكي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب «انتحال الصفة» بالموسكي.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة الموسكى من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بأنه حال سيره بميدان العتبة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى، استوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته فى الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر أدعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم، وقام باصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والإستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها، وتم التوصل لمالكها، وتبين أنها بحيازة (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين محددين "لهما معلومات جنائية".

وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" وبحوزتهم (مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة"- فرد خرطوش ومن الطلقات)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة"، وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالسرقة.

قاضي المعارضات جنوب القاهرة تشكيل عصابي الموسكي انتحل صفة رجال شرطة

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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