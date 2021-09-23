249 شابًا يشاركون في منتدى الأكاديمية العربية الخامس للتعليم الفنى

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، أن منتدى الأكاديمية فى هذه النسخة يحمل شعار حلم بيتحقق والذى تقام من خلاله مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات والتي تضم أكثر من 249 شابًا وفتاة من 24 محافظة من جمهورية مصر العربية تستضيفهم الأكاديمية استضافة كاملة.

وأضاف أن الأكاديمية تؤمن بأهمية التواصل الدائم مع مختلف مجالات الصناعة كأحد أهم وسائل تطوير المناهج الدراسية لطلاب الأكاديمية، مشيرا إلى أن ذلك التطوير ساهم فى تصنيف الأكاديمية دوليًا.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن قطاع الصناعة بشكل عام له أهمية كبيرة فى دفع عجلة التنمية وتحقيق النهضة الاقتصادية للمجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى الأكاديمية العربية الخامس للتعليم الفني ومسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات، ومعرض المهارات وريادة الأعمال، ومعرض الشركات الراعية للمنتدى، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبو قير.

حضر المنتدى الوزير مفوض دعاء فؤاد خليفة مدير إدارة التعليم والتدريب بأمانة جامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، الدكتور أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم العالى للتعليم، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد الفنى، والدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية بالإضافة إلى نخبة من المعنيين بتطوير التعليم الفنى فى مصر.

منتدي الأكاديمية العربية

ونقلت الوزير مفوض دعاء فؤاد خليفة مدير إدارة التعليم والتدريب بأمانة جامعة الدول العربية تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياته بالتوفيق للسادة الحضور بالمنتدى الخامس للتعليم الفني والطلاب بمسابقة شباب المصر الثالثة للمهارات .

وأبدت مدير التعليم والتدريب بأمانة جامعة الدول العربية سعادتها بالتواجد بالمنتدى والذى سيناقش العديد من التخصصات الهامة فى مجال التعليم الفنى، مشيرة إلى أن لابد من استغلال قدرات الشباب العربي من خلال التعليم الفنى لتوفير احتياجات سوق العمل.

منتدي الأكاديمية العربية

فى سياق متصل أكد الدكتور أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم العالى للتعليم الفنى ان التعليم الفنى فى جمهورية مصر العربية شهد تقدم كبير بفضل دعم فخامة رئيس جمهورية مصر العربية مشيرًا إلى أنه تم إنشاء العديد من المدارس التكنولوجية التطبيقية بالشراكة مع مؤسسات التعليم الخاص على المستوى قبل الجامعى كما تم إنشاء العديد من الجامعات الخاصة التكنولوجية وذلك على المستوى الجامعى.

منتدي الأكاديمية العربية

وأضاف الحيوى انه يشكر سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية على اهتمام الأكاديمية بالتعليم الفنى وذلك من خلال تنظيم تلك المنتديات والمسابقات.

من جانبه أبدى الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد على سعادته بحضور منتدى الأكاديمية الخامس للتعليم الفنى - ومسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات مؤكدآ أنه يقدم شكره الأكاديمية العربية اهتمامها بالتعليم الفنى.

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد ان المنتدى سيناقش العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالتعليم الفنى، مؤكدا أن الشباب أدرك مدى أهمية الكليات التكنولوجية والفنية فى تلبية العديد من الوظائف والحرف الفنية الهامة فى سوق العمل.