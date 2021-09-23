الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى

لايف ستايل

بإطلالة ببغاء.. مريم أوزرلى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بأحدث جلسة تصوير

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

أشعلت الفنانة مريم أوزرلي، نجمة مسلسل "حريم السلطان"، اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بأحدث جلسة تصوير وهى ترتدي أزياء ببغاء ملونة، في مجموعة من الصور، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أحدث جلسة تصوير لـ مريم أوزرلي

تفضل مريم أوزرلي الظهور بإطلالات غير تقليدية، فظهرت في أحدث إطلالة لها من تصوير keyistudio، بفستان مزدحم بالكشاكش الملونة، كزي الببغاء، ونسقت معه حزاما أسود اللون، على الخصر، لتبدو في إطلالة رشيقة، ونسقت مع إطلالتها قفازات ملونة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت مريم أوزرلي مكياجًا صاخبًا يناسب إطلالتها، حيث وضعت حمرة شفاه باللون الأزرق، ونسقت مع أزيائها حذاء ملونا ذا كعب عالٍ، وحازت إطلالتها على إعجاب الآلاف من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

مريم أوزرلي على «إنستجرام»

وتحظى مريم أوزرلي بمتابعة حوالي 7 ملايين من المتابعين، من بينهم الآلاف من محبي المسلسلات التركية المدبلجة، وتشارك مريم أوزرلي، عبر حسابها على إنستجرام، أحدث إطلالاتها الجديدة، وأجمل لحظاتها السعيدة التى تفضل مشاركتها مع جمهورها.

 

من هى أوزرلى؟

فنانة تركية، ولدت في مدينة كاسل في ألمانيا، ودخلت مجال التمثيل  سنة 2002، ويعد من أشهر أدوارها "السلطانة هيام"، زوجة السلطان سليمان، في المسلسل التليفزيوني «حريم السلطان» الذي يتكون من 4 مواسم، عن الخليفة سليمان القانوني، إنتاج تيمور صافجي، ورواية ميرال أوكاي.

وقد حقق مسلسل «حريم السلطان» انتشارا واسعا بعد عرضه في عدة دول مدبلجًا باللهجة السورية، كما حصدت مريم جائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة عن هذا الدور، وأيضا حصدت جائزة إسماعيل جيم، بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى.

ونستعرض فى الصور التالية، أحدث جلسة تصوير للنجمة.

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