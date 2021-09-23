الصورة الأولى لماجدة الرومي بعد سقوطها على مسرح جرش بالأردن

نشر عوض الرومي شقيق ومدير أعمال النجمة ماجدة الرومي صورة جمعته به صباح اليوم من مقر إقامتهما، وذلك بعد ساعات من حادث السقوط والإغماء الذي تعرضت له النجمة ماجدة الرومي أثناء إحيائها حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان "جرش" بالأردن.

وقبل نشر الصورة بدقائق علّقت الفنانة ماجدة الرومي على واقعة سقوطها، أمس، على المسرح أثناء إحيائها حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون بالأردن، وسط حالة من الترقب والغموض الذي حدث في الحفل.

ونشرت ماجدة الرومي صورة من حفلها في مهرجان جرش عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "وهكذا عُدتُ إليكم.. لتُعانقَ نبضاتُ قلبي قلوبَكم... حبُّكم هو طاقتي والأجنحةُ التي تحمل صوتي.. معكم يحلو مشواري.. محبّتي لكم طول العمر وشُكري لأمنياتكم.. دمتم بخيرٍ وصحةٍ وسلام".

الصورة الأولى لماجدة الرومي

عشر دقائق عصيبة عاشها جمهور ماجدة في حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون، حيث سيطّر القلق على الجميع، الجالسون أمام شاشات التلفاز قبل الحاضرون بالفعل في الحفل، حيث خرجت مقدمة الحفل لتعلن أن السيدة ماجدة تعرضت لوعكة صحية تستدعي الاعتناء بها لدقائق دون أن تعلم مصير الحفل.

وتعرضت الفنانة ماجدة الرومي، للسقوط أثناء غنائها لطرب الناس والجمهور الذي يأتي للاستماع لها، حيث أثارت الرعب والقلق، وشغلت الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي، والذي حاول الاطمئنان على "الرومي"، فيما تساءل العديد عن سبب هذا السقوط المفاجئ.

وتصدرت الرومي محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع جوجل، وعلى الرغم من كِبر سن الفنانة ماجدة الرومي، إلا أن بعض الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" أرجع سبب هذا السقوط المفاجئ هو حملها.

وعلمت "الدستور" من أحد مصادرها، أن الفنانة ماجدة الرومي صعدت للغناء في الحفل في موعدها دون تأخير وكانت لا تعاني من أي شئ إطلاقًا، ولكن بعد مرور فترة قصيرة من الحفل تحديدًا بعد أول ثلاث أغاني شعرت بإرهاق مفاجئ وكادت أن تسقط إلا أن أحد المتواجدين خلفها على المسرح ذهب إليها سريعًا وقام بمساندتها حتى جلست على أحد الكراسي في الكواليس وأخذت قسطاً من الراحة، حيث تعرضت لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ولم يمر سوى دقائق حتى عادت مرة أخرى واستكملت الحفل بشكل طبيعي حتى نهايته.