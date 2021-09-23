الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة التضامن تتفقد إحدى مدارس التعليم المجتمعي بالفيوم

وزيرة التضامن تتفقد
وزيرة التضامن تتفقد إحدى مدارس التعليم المجتمعي بالفيوم

تجري اليوم الخميس، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة لمحافظة الفيوم، حيث تستهل الزيارة بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتتفقد إحدى مدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير بالمحافظة، حيث تسهم تلك المدارس  في حل مشكلة التسرب من التعليم، وتتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلى 14 عامًا بالمناطق المحرومة.

كما ستتفقد الوزيرة إحدى عيادات مشروع "2 كفاية" فى محافظة الفيوم، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، ويستهدف 82,550 سيدة في المحافظة، وستلتقي مع عدد من المستفيدات من خدمات العيادات، خاصة أن المشروع يعمل على استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية.

وستشهد الزيارة أيضًا إعلان  وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" لدعم منتجات النول المصري، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث رصد للمبادرة نحو 20 مليون جنيه (9 ملايين صندوق تحيا مصر – 11 مليون وزارة التضامن) وتستهدف مرحلتها الأولي توزيع 500 نول على الاسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 فرد مستفيد.

وتأتي مبادرة "تتلف في حرير" ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية لدعم تلك العمالة والتمكين الاقتصادي والتي بدأت بمبادرة بر امان لصغار الصيادين.

وتختتم القباج الزيارة بفعالية تدشين قافلة التمكين الاقتصادي التي ينظمها برنامج فرصة، حيث يتم تسليم عدد من  المشروعات للمواطنين.

لمحافظة الفيوم وزيرة التضامن تتفقد مدارس مجتمعية وتفتتح مبادرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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