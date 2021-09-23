تايلاند تعتزم خفض فترة الحجر الصحي للمسافرين الملقحين

تعتزم تايلاند تخفيض فترة الحجر الصحي الإجباري للمسافرين الملقحين لسبعة أيام فقط، وذلك لتعزيز اقتصادها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوباس كارنكاوينبونج المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض القول إن تخفيض فترة الحجر الصحي من 14 يوما لسبعة أيام سوف يساعد في تعزيز الاقتصاد وقطاع السياحة.

وإذا ما وافقت الوكالة المعنية بالوضع الوبائي على تخفيض فترة الحجر الصحي ، سوف يتم تطبيق القرار الجديد ابتداء من الأول من اكتوبر المقبل، وفقا لما قاله كارنكاوينبونج.

ووفقا للقواعد المقترحة، سوف يتعين على المسافرين الدوليين الذين بحوزتهم شهادات تثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا الخضوع لاختبار لدى وصولهم قبل أن يتوجهوا إلى منشآت الحجر الصحي.

وسوف يخضع المسافرون الذين ليس بحوزتهم شهادات تثبت تطعيمهم، ووصلوا جوا لتايلاند للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، في حين سوف يخضع المسافرون برا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.