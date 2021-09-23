الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل أول حفل غنائى لأحمد الحوسنى فى ساقية الصاوى

أحمد الحوسنى
أحمد الحوسنى

يستعد الفنان الإماراتي أحمد الحوسني لتقديم حفل غنائى لأول مرة بالساقية الأربعاء 6 أكتوبر فى السابعة والنصف مساءً على مسرح قاعة الحكمة بمصاحبة أوركسترا سيمفوني كبير . يضم برنامج الحفل باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية والوطنية المعبرة عن مراسم الفرح والنصر.

 

"أحمد الحوسنى" فنان إماراتي متعدد المواهب ،فهو مغنى بجانب كونه فنان تشكيلي، بدأ الغناء في سن السابعة، وظهرت موهبته الحقيقية فى فترة المراهقة حين فاز بالمركز الأول فى مسابقة الغناء بالمدارس (بالشارقة عام 2007).

 

وتعد هذه انطلاقته الحقيقية كمغن ناشئ، وأثقل موهبته الموسيقية بالدراسة في جامعة ترينتي للموسيقى بلندن وكذلك بيت العود العربي، وعمل بعدها على تدريبات صوتية تحت إشراف "دومينيكو كانيزارو" استاذ الأوبرا والغناء الكلاسيكي و "د.أحمد عبد الستار" لتعلم أساليب الأغاني المختلفة.

 

وشارك أحمد فى العديد من المناسبات والأحداث مثل "يوم المرأة العالمى"،  وافتتاح معرض الفن التشكيلى و"ذا ريتريت بالم دبي"، وعرض مواهب سما دبي، واليوم الوطني أوتليت مول، وحفل صوت الإمارات، ومنارة السعديات ... وغيرها الكثير.

 

ومن أبرز مشاركاته "موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية" بمشاركة أوركسترا لورسين السيمفونية، حيث غنى النشيد الوطني بقيادة المايسترو جيمس جافيغان على خشبة مسرح قصر الإمارات.

 

وأنشأ الساقية محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبد المنعم الصاوي في عام 2005 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده. فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة. 

 

كما تم اختيار المكان تحت كوبري 15 مايو بشارع 26 يوليو أمام سنترال الزمالك - ويمكن الوصول إليها من أمام مسرح الباللون بعبور الكوبرى ونزول السلم على الساقية مباشرة وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء أخرى ن. 

 

وبدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارا بين الناس، وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

موسيقى الحوسني اوبرا جامعة فنان تشكيلي مايسترو الحكمة دارس المصرى غناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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