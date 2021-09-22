الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يلتقى ملكة هولندا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

شكري يلتقي ملكة هولندا
شكري يلتقي ملكة هولندا في الأمم المتحدة

عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاء، اليوم الأربعاء، مع المدافعة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن التمويل الشمولي من أجل التنمية جلالة الملكة ماكسيما، ملكة هولندا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن لقاء شكري مع ملكة هولندا بحث التعاون في مجال الشمول المالي في إطار جهود الدولة المصرية في هذا المجال.

وألقى شكري، مساء اليوم، كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مهمة

وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات مهمة، منذ وصوله إلى نيويورك، أمس الأول، الإثنين، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة، بولاية نيويورك.
وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجموعة مسار برلين حول ليبيا وبمشاركة عدد من دول الجوار، وذلك على هامش لقاءات الدورة الـ76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وجدد وزير الخارجية أهمية دعم جهود الاستقرار في ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لإرادة الشعب الليبي في تطلعاته المشروعة نحو ليبيا مزدهرة وذات سيادة على كافة ترابها الوطني.

وعقد شكري، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحثا خلاله آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك اجتمع مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي.

وشارك سامح شكري، أمس الثلاثاء، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك، كما حضر الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، الأحد الماضي.

والتقى شكري بعثمان الجرندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل. 

وزير الخارجية سامح شكري ملكة هولندا الامم المتحدة الشمول المالي الدولة المصرية

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