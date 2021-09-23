للرجال.. كيف تحافظ على شعرك من الصلع؟

يعتبر تساقط الشعر من أكثر المشاكل شيوعًا في جميع أنحاء العالم؛ تؤثر على ثلث السكان يفقد كل فرد 100 شعرة كل يوم، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى تساقط الشعر عند الرجال.

من التغيرات الهرمونية إلى الحالات الطبية المختلفة، يمكن أن يحدث الصلع لأسباب عديدة أخرى قد يختلف تساقط الشعر من شخص لآخر بالنسبة للبعض، يمكن أن يكون تدريجيًا، بينما قد يعاني البعض الآخر من فقدان مفاجئ للشعر وبقع من الصلع في جميع أنحاء رؤوسهم.

فيما يلي قائمة تضم 20 حلاً للمساعدة في تقليل تساقط الشعر أو التعامل معه حسب مصفف شعر الرجال ادم تومي.

اغسل شعرك بانتظام بشامبو معتدل:

غسل الشعر بانتظام هو جزء من منع تساقط الشعر عن طريق الحفاظ على الشعر وفروة الرأس نظيفة عند القيام بذلك ، فإنك تقلل من خطر الإصابة بالتهابات وقشرة الرأس التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر.

فيتامين لتساقط الشعر:

الفيتامينات ليست صحية فقط للصحة العامة ولكنها مفيدة أيضًا لشعرك يشجع فيتامين (أ) الإنتاج الصحي للدهون في فروة الرأس ، وفيتامين (هـ) يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس لمساعدة بصيلات الشعر على الحفاظ على إنتاجيتها ويساعد فيتامين (ب) الشعر في الحفاظ على لونه الصحي.

النظام الغذائي:

تناول اللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك أو فول الصويا أو البروتينات الأخرى يعزز صحة الشعر ويساعد بدوره في الحد من تساقط الشعر.

تدليك فروة الرأس بالزيوت الأساسية:

أولئك الذين عانوا من تساقط الشعر لبعض الوقت يجب أن يقوموا بتدليك فروة الرأس بالزيت العطري لبضع دقائق يساعد على بقاء بصيلات شعرك نشطة يمكنك إضافة زيت اللوز أو السمسم.

تجنب تمشيط الشعر المبلل:

عندما يبلل الشعر يكون في أضعف حالاته لذلك تجنب تمشيط الشعر المبلل بالفرشاة لأن فرص تساقط الشعر تزداد ولكن إذا كان لا بد من تمشيط الشعر المبلل يمكن استخدام مشط واسع الأسنان.

عصير الثوم أو عصير البصل أو عصير الزنجبيل:

فرك أحد العصائر على فروة رأسك واتركه طوال الليل واغسله في الصباح افعل ذلك بانتظام لمدة أسبوع وسترى نتيجة ملحوظة.

الحفاظ على رطوبة الشعر:

يتكون جذع الشعرة من ربع ماء ، لذلك يجب شرب ما لا يقل عن أربعة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم للحفاظ على رطوبة ومن أجل نمو شعر صحي.

تعرف على ما هو ضار بالشعر:

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الشعر، يجب أن تعرف كيف تعتني به، تجنب فرك شعرك بالمنشفة لتجفيفه، بدلا من ذلك دعه يجف بشكل طبيعي.

تجنب التدخين:

يقلل تدخين السجائر من كمية الدم التي تتدفق إلى فروة الرأس مما يؤدي إلى انخفاض نمو الشعر.

النشاط البدني:

خصص وقتًا لممارسة النشاط البدني كل يوم، يساعد المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة لمدة 30 دقيقة يوميًا على موازنة المستويات الهرمونية وتقليل مستويات التوتر بالإضافة إلى تقليل تساقط الشعر.

تجنب التجفيف المستمر:

لا تعرض شعرك لإجراءات تسخين وتجفيف متكررة ومستمرة تؤدي الحرارة إلى إضعاف بروتينات الشعر، ويمكن أن يؤدي التسخين المستمر والتجفيف إلى الضعف والهشاشة التي تسبب تساقط الشعر.

حافظ على رأسك خالية من العرق:

الرجال ذوي الشعر الدهني يعانون من قشرة الرأس خلال الصيف بسبب التعرق وزيادة فرص تساقط الشعر يمكنهم استخدام الشامبو الذي يحتوي على الصبار والنيم يمكن أن يحافظ على برودة الرأس ويمنع ظهور القشرة.

أيضًا يعاني الرجال الذين يرتدون الخوذة من تساقط الشعر بشكل كبير في الصيف حيث يتراكم العرق في المسام ويضعف جذور الشعر مما يسبب تساقط الشعر عند الرجال.

تغيير طريقة تصفيف الشعر:

إذا كنت تفقد شعرك مؤخرًا يجب القيام بفك الشعر اذا كان طويل فتسريحات الشعر مثل ذيل الحصان والضفائر وتسريحات الشعر الاصطناعية تسحب الشعر أو تجذب بصيلات الشعر، ويمكن أن تسبب الصلع في النهاية.

اعتني بصحتك:

المشاكل الصحية هي نذير لتساقط الشعر يجب التأكد من التعامل مع الأمراض المزمنة والحمى الشديدة والالتهابات بشكل صحيح لضمان صحة الشعر.

الأدوية:

هناك بعض الادوية التي قد يكون لها آثار جانبية أحدها قد يكون تساقط الشعر يجب معرفة ما إذا كان الدواء يسبب تساقط الشعر وإذا كان الأمر كذلك يتم تغيير الدواء.

الابتعاد عن المواد الكيميائية:

المواد الكيميائية القاسية ومنتجات تلوين الشعر الدائمة قد تضر بصحة الشعر.

البيوتين:

"البيوتين" المعروف أيضًا باسم فيتامين H، هو أحد فيتامينات “ب” المعقدة التي تساعد أجسامنا على تحويل الطعام إلى طاقة، فإن تضمين الأطعمة الغنية بالبيوتين في النظام الغذائي أو تناول مكملات البيوتين قد يبطئ من تساقط الشعر.

الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر ليس مفيدًا فقط عند نقصان الوزن، ولكنه أيضًا علاج عشبي لتساقط الشعر يحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول، والتي تعتبر مفيدة جدًا لمنع تساقط الشعر.