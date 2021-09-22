«أرباح البنوك» في الصدارة.. الموضوعات الأكثر بحثًا على «جوجل»

تصدّرت فتوى لدار الإفتاء المصرية، عمليا البحث على مُحرك «جوجل»، بعد فتوى قالت إن الودائع البنكية بكافة أشكالها من شهادات استثمار وعوائدها وأرباحها حلال.

فتوى أرباح البنوك

الفتوى التي أحدثت رواجًا كبيرًا بين المصريين، وتصدرت البحث على المُحرك الشهير (جوجل) جاءت على لسان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال خلالها إن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة... للتفاصيل اضغط هنا.

ركلة جزاء بدر بانون

أما بدر بانون لاعب النادي الأهلي، فقد كان حاضرًا في المرتبة الثانية لأكثر عمليات البحث على «جوجل» في نطاق مصر، بعد إخفاقه في تسديد ركلة الجزاء الترجيحية في مباراة فريقه مع طلائع الجيش، في مباراة السوبر المصري، حيث دفع مدرب الفريق بيتسو موسيماني بالمدافع المغربي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة من أجل أن يبدأ هو بضربات الترجيح، كونه من أفضل عناصر الفريق في تسديد هذه الضربات الجزائية، غير أنه فاجأ الجميع بإضاعة الكرة رغم تسديدها بشكل جيد وبقوة، غير أن حارس الطلائع بسام بسام كان لها بالمرصاد، ونجح في تصديها إلى جوار كرتين أخرتين من محمد مجدي قفشة، ومحمد شريف.

صفقة مروان محسن

كما حلّ مروان مُحسن ضمن اهتمامات المصريين على مُحرك البحث الشهير، حيث تفاعلوا مع الأخبار التي تحدثت عن توقيع لنادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، ليرافق زميله السابق في الأهلي سعد سمير الذي ذهب إلى الفريق بعقد إعارة لمدة موسمين. وينتقل مروان إلى فيوتشر في صفقة انتقال حر، بعد أن منحه الأهلي الحرية في الانتقال لأي فريق.

مذيعات التلفزيون المصري

أما مذيعات التلفزيون المصري، فقد استحوذن على نسبة من عمليات البحث بعد قيامهن بالخروج لفاصل زمني أثناء إعلان خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وعُدن بعد الفاصل وقد ارتدين ملابس سوداء حِدادًا على وفاة وزير الدفاع الأسبق.