«القوى العاملة» تشارك في المشاورة الإعلامية حول «تناول عمل الأطفال»

شاركت وزارة القوى العاملة في المشاورة الإعلامية حول "التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال"، والتي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لمدة 3 أيام، في إطار أنشطة المشروع الإقليمي "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا" ACCEL Africa، والممول من قبل الحكومة الهولندية والذي يركز في مصر على المدى الطويل على دعم سلاسل توريد قطن خالية من عمل الأطفال.

وافتتح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فعاليات المشاورة، مشيراً إلى أن هدف المشاورة الإعلامية هو تعزيز مهارات الإعلاميين حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية، ما يسهم بدوره في رفع الوعي ودعم التأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر، ولاسيما في إطار مبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أوشلان أن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي أقرتها منظمة العمل الدولية، وتم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العام الحالي هو "العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال"، للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمل الأطفال، حيث أنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة (كوفيد- 19) التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة ظاهرة عمل الأطفال.

وأضاف مدير مكتب المنظمة، أن العالم تعهد بالفعل بالعمل لإنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025، ويجب أن يكون هذا العام هو اللحظة التي يتم فيها اتخاذ خطوات جادة في هذا الالتزام، ولذا فهذا العام يعدّ فرصة لتضافر جهود الحكومات وأصحاب العمل والعمال للنهوض من أجل تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة لإنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025 الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الإجباري والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأشار أوشلان إلى أنه وفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية يُقدر عدد الأطفال العاملين بـ أكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليون يعملون في أعمال خطرة، وهؤلاء الأطفال هم الآن أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة والعمل لساعات أطول؛ حيث يتعين عليهم المساهمة في دخل الأسرة في سن مبكرة جدًا، لكننا يمكن أن نحمي الأطفال من عمل الأطفال من خلال تطوير السياسات والإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذها.

وأضاف أوشلان أن مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال" قد نفذ العديد من الأنشطة علي مدار عامين بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين من خلال دعمهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025) )، في إطار تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال وبناء القدرات الفنية للجهات المعنية وتقوية ممارسات المنع والحماية في مكافحة عمل الأطفال من أجل مأسسة الحلول الابتكارية القائمة على الأدلة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال.