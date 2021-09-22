فريق عمل «معالي ماما» ينتهي من تسجيل الأغنية الدعائية

انتهى فريق عمل فيلم "معالي ماما" من تسجيل أغنية الفيلم والتي تحمل اسم "ماما يا ماما" ومن كلمات نور محمد وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي.

وتواجد في التصوير المخرج أحمد نور، والأغنية تجمع الفنانة بشرى، والفنان محمود الليثي، ونور ايهاب، سولي، ياسين أمير، والملحن كريم عرفة ومهندس الصوت ماهر صلاح وتم تسجيل الأغنية في أجواء مبهجة ومن المقرر طرح الأغنية كدعاية للفيلم.

قصة فيلم معالي ماما

ويناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

أبطال فيلم معالي ماما



فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي، ونور قدري، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، ، وإسماعيل شرف، وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

كان الفيلم يحمل عنوان "ماما وزيرة"، وكان من المفترض أن تخوض بطولته الفنانة داليا البحيري، ولكنها اعتذرت عن بطولته بعدما واجه عدة مشكلات أدت لتأجيله لما يقرب من عامين، وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة بشرى لتخوض هي البطولة، ومن المقرر انطلاقه خلال موسم رأس السنة المقبلة.

من جهة أخرى، تألقت الفنانة بشرى خلال موسم رمضان الماضي بمشاركتها في مسلسل "الاختيار 2" الذي جسدت خلاله دور زوجة الشهيد محمد مبروك، والذي جسده الفنان إياد نصار، وشارك في المسلسل الملحمي الضخم هذا العام مسلسل «الاختيار 2» مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، هم: "النجم كريم عبدالعزيز، والنجم أحمد مكي، والنجم إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبواليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي".