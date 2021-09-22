إصابة وزير الصحة البرازيلى بكورونا

قالت الحكومة البرازيلية إن نتائج الفحوصات التي أجريت لوزير الصحة مارسيلو كيروجا أثبتت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" وذلك بعد ساعات من مرافقته الرئيس جايير بولسونارو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء.

وقال مكتب الاتصالات الحكومي البرازيلي في بيان، إن الوزير سيظل بنيويورك في الحجر الصحي.

وأضاف البيان أن الوزير "في حالة جيدة"، موضحا أن الفحوصات التي أجريت لبقية أعضاء وفد البرازيل جاءت نتائجها سلبية للفيروس، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال الوزير لشبكة "سي.إن.إن برازيل" إنه لم يتخل عن الكمامة طوال الوقت الذي قضاه في مبنى الأمم المتحدة.

وكان الرئيس البرازيلي، المشكك في جدوى اللقاح، تحدى قواعد الأمم المتحدة التي طلبت من جميع الحاضرين في التجمع التطعيم. وتفاخر بعدم حصوله على اللقاح.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن حكومته "تعارض الشهادة الصحية لكنها تؤيد حملات التطعيم ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه "سيكون آخر برازيلي يتلقى اللقاح"، لكنه أكد أمام الوفود أن "برنامج التطعيم في البرازيل يتقدم بوتيرة سريعة".

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 229.54 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و911657

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



و فيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 677791 42395480

الهند 445385 33504534

البرازيل 590955 21247667

المملكة المتحدة 135455 7496543

روسيا 408796 7313851

فرنسا 116050 6956848

تركيا 62030 6903036

إيران 117905 5459796

الأرجنتين 114519 5241394

كولومبيا 125924 4942249



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21911 1981493

36 - المغرب 14009 922222

41 - الأردن 10633 815546

44 - الإمارات 2078 733325

46 - تونس 24553 700807

49 - لبنان 8304 619232