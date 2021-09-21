ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط سجائر مجهولة المصدر، خلال حملة بحي العجمي.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على السلع المسعرة وذلك لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس والتلاعب بالأسعار.

حيث قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط ٥٠٠ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة بإجمالي عدد ١٠٠٠٠ سيجارة بمنطقة ك ٢١ ومنطقة أبو يوسف بحي العجمي غرب الإسكندرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وكان قد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار الحملات التموينية بجميع الإدارات بأحياء الإسكندرية، للرقابة على جميع القطاعات من الأنشطة والسلع الغذائية وصلاحيتها،والتفتيش على المخابز، ومكافحة الغش والتدليس بالتفتيش على المخازن والمصانع ومتابعة بيانات السلع والتأكد من مصادرها وعلامتها التجارية.