مفوضية اللاجئين ترحب برفع واشنطن هدف إعادة توطين اللاجئين إلى 125 ألف شخص

رحبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة باقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع هدف إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة خلال السنة المالية القادمة إلى 125 ألف شخص.

وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة- في تصريحات، اليوم الثلاثاء، بجنيف: إن "هذه الخطة تعكس التزام حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي بالمساعدة في ضمان حصول اللاجئين الأكثر ضعفا في العالم على فرصة لإعادة بناء حياتهم بأمان".

وأضافت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة أن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن يرسل إشارة واضحة إلى العالم بشأن أهمية قيام جميع البلدان بدورها والعمل معا لتقاسم المسؤولية في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين من خلال إجراءات ملموسة وقوية ورحيمة.

وحثت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، جميع البلدان على توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين للاجئين الذين هم في أمس الحاجة إليها، خاصة في ظل النقص الواضح في هذه الأماكن ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين الأكثر ضعفا الذين هم بحاجة إلى الحماية وبدء حياة جديدة آمنة.

وفي سياق أخر، تعهد جو بايدن الرئيس الأمريكي، بإلغاء العديد من السياسات التي وضعها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وهي عملية قد تستغرق شهورا أو سنوات.

وقالت مسؤولة في البيت الأبيض، في وقت سابق، إن بايدن يعتزم إلغاء بعض قيود اللجوء التي فرضها ترامب واتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

وأضافت إستر أولافاريا، نائبة مديرة مجلس السياسة الداخلية، في تسجيل راجعته وكالة رويترز للأنباء، أن بايدن سيحل برنامج ترامب المعروف باسم بروتوكولات حماية المهاجرين MPP.

وقالت إدارة بايدن، إنها ستنهي جميع التسجيلات الجديدة في برنامج MPP، الذي أجبر أكثر من 65 ألف طالب لجوء على العودة إلى المكسيك لانتظار جلسات محاكم الهجرة الأمريكية، لكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات حول ما سيحدث لآلاف الأشخاص الموجودين حاليا في المكسيك.