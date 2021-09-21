الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تؤكد دعمها لعقد الانتخابات الليبية في ديسمبر

فيكتوريا نولاند
فيكتوريا نولاند

أكدت الولايات المتحدة دعمها لعقد الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في الــ 24 من ديسمبر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجددت المسئولة الأمريكية دعم الولايات المتحدة لمبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها الحكومة في يونيو، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد لبحثها لاحقا.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ، السبت، انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين بالخارج، وسجلت المنظومة - حسبما أفادت قناة ليبيا الحدث الإخبارية - 10 آلاف و 729 ناخباً مقيماً بالخارج من بينهم سبعة آلاف و296 ناخبا من الرجال وثلاثة آلاف و433 من النساء، وكانت أعلى مستويات التسجيل في المملكة المتحدة حيث بلغ عدد المسجلين ألفين و40 ناخباً، يليها جمهورية مصر العربية بعدد 1290 ناخباً.

ويصبح العدد النهائي للمسجلين بمنظومة الناخبين بالداخل والخارج مليونين و865 ألفا و624 ناخباً من بينهم مليون و628 ألفا و305 من الرجال، و مليون و237 ألفا و319 من النساء، وتتعهد المفوضية بأن تتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

طرابلس الولايات المتحدة الانتخابات الليبية ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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