وزير الري: المعلومات الخاطئة التي تقدمها إثيوبيا تزيد الوضع تعقيدًا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصرية، إن الإجراءات الأحادية، والمعلومات الخاطئة التي تقدمها إثيوبيا بشأن سد النهضة، من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً.

وأفاد عبدالعاطي، خلال كلمته، أمام المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد في دبي، بأن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي، والتنمية الشاملة لكل الدول، بما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة.

وكان عبدالعاطي، قد وصل إلى مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في المنتدى العربي الخامس للمياه، الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من (٢١-٢٣) سبتمبر ٢٠٢١ تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".

وأضاف أن تعزيز التعاون في مجال المياه المشتركة يعد أحد أولويات الدولة المصرية في إدارة مواردها المائية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، إلا أن التعاون مع دول حوض النيل يحظى بأولوية متقدمة لدى القيادة السياسية، فعلى المستوى الثنائي تحرص مصر على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش من المجاري المائية، وتجهيز مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وتدريب العديد من الكوادر الفنية بهذه البلاد.

وكانت فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه قد انطلقت صباح اليوم بدبي في الإمارات العربية المتحدة، بحضور 11 وزيرا للمياه والطاقة والإسكان، حيث يقام المنتدى تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، وبدعم من جامعة الدول العربية، ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وبالتعاون مع شركاء محليين و إقليميين ودوليين، والوزارات المعنية بالمياه من 22 دولة عربية، وتم اختيار الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام ليكون "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".

ويهدف المنتدى إلى حشد كل المنتفعين والعاملين بمجال المياه بالمنطقة العربية للوقوف على الأولويات الخاصة بجدول أعمال المياه، بالإضافة إلى إيجاد الحلول التي من شأنها إصلاح هذا المحور الهام وتفعيل دوره ومواجهة التحديات في المنطقة العربية.