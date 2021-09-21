تأكد فوز حزب روسيا الموحدة بقيادة بوتين بعد فرز جميع الأصوات

على الرغم من تكبده بعض الخسائر، فاز حزب روسيا المتحدة الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في روسيا.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في موسكو اليوم الثلاثاء أنه بعد فرز جميع الأصوات، حصل الحزب على 49.8 % من الأصوات.

وحصل الشيوعيون على 18.9%، والحزب الديمقراطي الليبرالي اليميني الشعبوي بزعامة فلادمير جيرينوفسكي القومي المتطرف على 7.5%، وحزب روسيا العادلة على 7.4%.

واجتاز حزب الشعب الجديد حاجز الـ5% ليتمكن من دخول البرلمان في أول محاولاته، بعدما حصل على 5.3 %.

ويشار إلى أن جميع الأحزاب الممثلة في مجلس الدوما تعد مقربة من الكرملين.



وبلغ حجم المشاركة في الانتخابات 6ر51%. وقد تم دعوة أكثر من110 مليون ناخب، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، في روسيا وخارجها للمشاركة في الانتخابات.

وقد انتهت عملية التصويت أمس الأول الأحد.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الانتخابات الروسية الإثنين، أن حزب روسيا الموحدة الحاكم الموالي للكرملين حصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، إن الحزب تعرض لخسائر طفيفة مقارنة بانتخابات 2016.

وفي ظل فرز كل الأصوات تقريبا، حصل حزب روسيا الموحدة على 6ر49 من الأصوات بتراجع من 2ر54 % قبل خمس سنوات.

وأضافت: أن خمسة أحزاب سوف يكون لها تمثيل في مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى من البرلمان.

وإلى جانب روسيا الموحدة، تجاوزت الأحزاب الشيوعية اليمينية الشعبية وهي الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي وحزب روسيا العادلة وحزب الشعب الجديد حاجز الخمسة في المئة اللازمة لدخول البرلمان للمرة الأولى، وتعتبر جميع هذه الأحزاب موالية للنظام.

الجدير بالذكر أعلنت رئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أمس، أنها لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على الدول التي انطلقت منها هجمات إلكترونية ضد روسيا خلال الانتخابات التشريعية.