الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تسجل 1897 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

سجلت السلطات الصحية في باكستان 1897 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و227 ألفا و905 أشخاص.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 81 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و327 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و137 ألفاً و656 متعافياً، بعد أن تماثلت 2618 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية،ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 62 ألفاً و922 شخصاً.
 

اسلام اباد كورونا باكستان

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وائل لطفي

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