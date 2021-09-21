تايلاند تسجل 10 آلاف و919 إصابة جديدة بكورونا و143 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 143 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 15 ألفاً و612 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و500 ألف و105 إصابات، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 10 آلاف و490 حالة إصابة بين عامة الناس، والبقية حالات واردة من الخارج، وسجلت الوزارة تعافي 11 ألفا و694 مرضى بكوفيد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و352 ألفاً و838 حالة.