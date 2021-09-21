كازاخستان تسجل أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، 2093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 864 ألفا و955 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 3509 حالات شفاء تام، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد ارتفع إلى 793 ألفاً و903 حالات.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 72 ألفاً و789 مريضاً، منهم 13 ألفاً و610 حالات تتلقى العلاج داخل المستشفيات، ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين ثماني مناطق في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة قبل يومين أن سبعة ملايين و300 ألفاً و62 شخصاً في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من ستة ملايين شخصا على الجرعتين.