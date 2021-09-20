قصر باكنغهام: ولادة الحفيدة الثانية عشر لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أعلن قصر باكنغهام، مساء اليوم، أن الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث الثانية أنجبت طفلتها الأولى من زوجها إدواردو مابيلي موتزي.

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، فإن المولودة التي لم يعلن عن اسمها بعد، تعد الحفيدة الثانية للأمير أندرو الذي يلاحقه القضاء بعد ادعاء ضده من أمريكية تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت قاصرا، وهي اتهامات ينفيها الابن الثاني للملكة إليزابيث.

وتأتي المولودة الجديدة في المرتبة الحادية عشرة في ترتيب خلافة عرش إنجلترا، وهي الطفلة الـ 12 من أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، بعد ولادة ابنة الأمير هاري وميغن ماركل في يونيو الماضي.

وتزوجت بياتريس (33 عاما) العام الماضي من إدواردو مابيلي موتزي (37 عاما) الذي له طفل من علاقة سابقة.

وأقيم حفل الزفاف في الكنيسة الملكية لجميع القديسين. وحضر حفل الزفاف الملكة اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب بالإضافة إلى عدد من الأقارب.

وكان هذا الحفل هو أول مناسبة عائلية تحضرها الملكة والأمير فيليب منذ مارس الماضي.