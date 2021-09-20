الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قصر باكنغهام: ولادة الحفيدة الثانية عشر لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

الأميرة بياتريس
الأميرة بياتريس

أعلن قصر باكنغهام، مساء اليوم، أن الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث الثانية أنجبت طفلتها الأولى من زوجها إدواردو مابيلي موتزي.

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، فإن المولودة التي لم يعلن عن اسمها بعد، تعد الحفيدة الثانية للأمير أندرو الذي يلاحقه القضاء بعد ادعاء ضده من أمريكية تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت قاصرا، وهي اتهامات ينفيها الابن الثاني للملكة إليزابيث.

وتأتي المولودة الجديدة في المرتبة الحادية عشرة في ترتيب خلافة عرش إنجلترا، وهي الطفلة الـ 12 من أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، بعد ولادة ابنة الأمير هاري وميغن ماركل في يونيو الماضي.

وتزوجت بياتريس (33 عاما) العام الماضي من إدواردو مابيلي موتزي (37 عاما) الذي له طفل من علاقة سابقة.

وأقيم حفل الزفاف في الكنيسة الملكية لجميع القديسين. وحضر حفل الزفاف الملكة اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب بالإضافة إلى عدد من الأقارب.

 وكان هذا الحفل هو أول مناسبة عائلية تحضرها الملكة والأمير فيليب منذ مارس الماضي.

قصر باكنغهام الأميرة بياتريس المولودة الاولى إدواردو مابيلي موتزي الملكة اليزابيث الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بمطار الغردقة الدولى

وزير التعليم: «اللى مش هيدفع المصاريف مش هياخد الكتب»

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

النيابة تأمر بحبس المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا