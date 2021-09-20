الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإيسيسكو تطلق برنامجا لتدريب الشباب في التكنولوجيا والابتكار بكازاخستان

الإيسيسكو
الإيسيسكو

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برنامج تدريب الشباب حول إنشاء وتطوير المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار بجمهورية كازاخستان، وهي النسخة الثانية من البرنامج، الذي تنفذه الإيسيسكو بشراكة مع وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان، واللجنة الوطنية الأذربيجانية للتربية والعلوم والثقافة، وحاضنة الأعمال "موست"، ومؤسسة "الفضاء الجديد للابتكار"، حيث تم إطلاق النسخة الأولى الأسبوع الماضي في جمهورية أذربيجان.

وقالت الإيسيسكو في بيان، اليوم الإثنين، إن البرنامج، الذي تستفيد منه 10 دول من أعضاء الإيسيسكو، يتضمن معسكرا تدريبيا لمدة يومين، ودورة مكثفة تستمر ما بين أربعة إلى ستة أسابيع لتطبيق ما تلقاه المشاركون من تدريبات للبدء في إنشاء مشاريعهم.

وفي مستهل انطلاق النسخة الثانية من البرنامج، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، أوضح الدكتور محمد شريف، مستشار بقطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في العالم الإسلامي، من خلال تطوير أعمال الشباب الرائدة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري في العلوم وريادة الأعمال، منوها بالنجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من البرنامج في الأذربيجانية باكو خلال الأسبوع المنصرم.

ومن جانبه، أكد عليم حميتوف، الرئيس التنفيذي لحاضنة الأعمال "موست"، أهمية برنامج الإيسيسكو التدريبي في خلق بيئة عمل تشجع شباب العالم الإسلامي على الإبداع والابتكار، وصقل مواهبهم وتعزيز طموحاتهم.

وفي كلمته، نوه راميل أباكيروف من وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان، بمبادرة منظمة الإيسيسكو، مشيدا بدور الشباب في إحداث وقيادة التغيير الإيجابي في العالم.

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى دعم الاقتصاد الإبداعي في العالم الإسلامي، وتعزيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وإطلاق أكثر من 150 شركة بحلول نهاية عام 2025، حيث ستختار لجنة تحكيم خاصة أفضل ثلاث فرق قدمت مشاريع من كل دولة للمشاركة في المرحلة النهائية، لتقديم أفكار المشاريع أمام عدد من المؤسسات المانحة والمستثمرين، ولتوفير التمويل اللازم لتنفيذها.

المغرب كازاخستان الإيسيسكو نور سلطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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