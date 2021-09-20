«أطفال الغابة».. جديد دار ترياق بترجمة الحسين خضيري

صدر حديثًا عن دار ترياق للنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية كتاب أطفال تحت عنوان "أطفال الغابة"، وهو من تأليف مؤلف مجهول ورسوم راندوف كالديكوت، وترجمة المترجم المصري الحسين خضيري".

يقول الحسين خضيري في مقدمة المترجم التي صدر بها الكتاب:"يسعدني أن أُقدم إليك هذه الحكاية التي حكاها لنا مؤلف لا نعرفه, قدمها في قالب شعري درامي.

وقدر ما تفتح هذه القصة أمامنا من آفاق خاصة في عالم الغابة الجميل والغريب, قدر ما أنا مشفق عليك أيها القارئ الصغير، على قلبك الغض مما ستلمسه من حزن وأسىً بين طيات هذه القصة، لكنه الحزن الشفيف الذي يأخذنا لتأمل الفكرة من وراء هذا العمل الأدبي والفني الجميل.

وللحسين خضيري العديد من الدواوين الشعرية آخرها من شعر الفصحى عن إتحاد الكتَّاب ديوان رجل وحيد وأشياء حميمة, ومن شعر العامية صدر له عنديوان العامية بهيئة الكتاب صدر له زي الأرملة طالعه الشمس، ونعد من ترجماته.. فرسان الفن الذي صدر عن المركز القومي للترجمة، وعن مكتبة الأسرة, وأساطير وقصص إيطالية، الصادر أيضًا عن المركز القومي، وروايات جوته هايم, وباسم الأب والابن, وتعلُم الصلاة في عصر التقنية عن دار مصر العربية، ومريم العذراء في الفن عن مؤسسة أخبار اليوم، وصدر له مؤخرًا كتب رحلة العائلة المقدسة في الشعر والفن العالميين, ومريم العذراء في الشعر والفن العالميين، وغزليات عارف خضيري، عن دار خطوط وظلال بالمملكة الأردنية الهاشمية، وماجي فتاة الشوارع، عن دار إبداع للنشر والترجمة، ونوافذ ملونة عن دار إضافة.

وُلد راندولف كالديكوت في الثاني والعشرين من مارس 1846 في تشيستر وتوفي في الثاني عشر من فبراير عام 1886, الكتاب من ترجمة الشاعر والمترجم الحسين خضيري.

أما عن راندوف كاليكوت فهو فنان ورسام بريطاني، مارس فنه عمومًا في الرسوم التوضيحية للكتب، وكانت قدراته الفنية مدعاةً للتفكير، أثَّرت رسوم كالديكوت في كتب الأطفال طوال القرن التاسع عشر، ونشر كتابين قام برسمهما وظلّا يباعا طوال ثمانية أعوام في أعياد الميلاد.