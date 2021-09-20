محافظ الإسكندرية: رفع طن مخلفات خلال حملة لتنظيف 8 شواطئ

ثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المجهود الذي بذلته وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء المجتمع المدني في تنظيف 8 شواطئ والتي تعتبر أكبر حملة لتنظيف الشواطئ فى مصر بطول حوالى ٥ كيلومتر، حيث تم رفع أكثر من طن مخلفات من الشواطئ الـ8 (السرايا- ايناس حقي- سيدى بشر 1- وادوارد الخراط- ميرمار- ميامي العام- وانلى- وشاطئ انطنيو المندرة سابقا) وذلك في غضون ساعتين؛ يأتي هذا تزامنا مع احتفالية اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ.

تنظيف الشواطئ

ووجه «الشريف» برفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة خدمة النظافة، مشيرا الى أهمية التعاون بين المجتمع المدني والحكومة لزيادة الوعي ورفع مستوى الوعي في المجتمع؛ وخاصة بعد إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت الماضى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى والذي يأتي تقديرا من جانب الدولة لمجهودات المجتمع المدني .

تنظيف الشواطئ

وأشاد المحافظ بحملة توعية رواد الشواطئ بمشكلات القمامة البحرية وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من كافة المخلفات وخاصة البلاستيكية، بما يوفر بيئة صحية مستدامة .

تنظيف الشواطئ

وكان قد نظمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة» بشواطئ (المندرة المجاني، ميامي العام، السرايا العام، جليم العام).

تنظيف الشواطئ



حيث توافد المواطنين من أهالي المحافظة والمصطافين على الشواطئ المشاركة في المهرجان وتم توزيع أكياس القمامة على الرواد والتنويه عن انه سيتم توزيع هدايا وادوات مدرسية ومنزلية وعصائر ولعب أطفال على كل مشترك يسلمنا كيس القمامة بعد جمع المخلفات داخله.

تنظيف الشواطئ

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة إنه مع اقتراب الموسم الصيفي على الانتهاء،أن تقيم اليوم الجمعة مهرجانا بعنوان «عايزين شواطئنا نضيفة» ويقام المهرجان على شواطئ (المندرة المجاني، ميامي العام، السرايا العام، جليم العام)

وتضمنت فقرات المهرجان، اللحظات الأولى لدخول الرواد الشاطئ بتوزيع أكياس القمامة لوضع مخلفاتهم بها خلال اليوم ويتم الإعلان عن فكرة المهرجان طوال اليوم من خلال الإذاعات الداخلية على الشواطئ.

وتتلخص فكرة المهرجان في إشراك أطفال الشاطئ فى عملية تجميع المخلفات من خلال هدايا تحفيزية بإستبدال المخلفات التى يقومون بتجميعها واستبدالها بعبوات عصائر وحلوي و عوامات ولعب شاطئية وادوات مدرسية قيمة وغيرها من الهدايا، حيث يتم ذلك فى جو من المرح مع مشاركات من بعض فرق الفنون الشعبية.