الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمانية إيطالية تدعو إلى التضامن مع النساء الأفغانيات

النساء الأفغانيات
النساء الأفغانيات

دعت رئيسة لجنة العمل بمجلس النواب الإيطالي "رومينا مورا" اليوم الإثنين، إلى التضامن مع النساء الأفغانيات في احتجاجهن على الأوضاع في البلاد، إثر احتجاج 12 امرأة في كابول للمطالبة بمشاركة النساء بالحياة العامة في أفغانستان.


وأوضحت "رومينا"- حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية- أن نظام طالبان يكشف عن نفسه بشكل أسوأ كل يوم، واليوم يأتي مع حظر العمل الذي أعلنه رئيس بلدية كابول، مشددة على أن النساء فى أفغانستان تحتجن إلى الدعم كي لا تستسلمن إلى الأمر الواقع.


وأضافت البرلمانية أن النساء الأفغانيات يجب أن يعلمن أن هناك تضامنًا واسع النطاق لدعم مطالبتهن بالحقوق، بدءًا من العمل.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.


وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلًا إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول، أملًا في مغادرة البلاد هربًا من قبضة الحركة المتشددة.


وكانت الحركة شنت هجومًا واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصًا الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.


وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابول.


وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.

روما النساء الأفغانيات إيطاليا

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