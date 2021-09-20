الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصيني يشارك فى مناقشات الأمم المتحدة عن طريق «الفيديو كونفرانس»

شي جين بينغ
شي جين بينغ

يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ غدا الثلاثاء، فى المناقشات العامة بالدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشانينج، في بيان مقتضب، إن الرئيس الصينى سيلقى خطابا افتراضيا باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس غدا خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصف المتحدث، هذا الخطاب بأنه سيكون خطابا هاما، ولكنه لم يحدد أى موضوع خاص سيتطرق إليه الرئيس الصينى فى خطابه .

من جانبه، يقوم رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بزيارة لواشنطن بعد غد حيث يعقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية رفيعة المستوى مع كبار المسئولين الأمريكيين أثناء هذه الزيارة .

وقال مسئولون هنود إنه من المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الهندي مع نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، التى تعتبر أول سيدة من أصل هندى تصل إلى هذا المنصب فى الولايات المتحدة .

من ناحية أخرى، ذكر المسئولون أن رئيس الوزراء الهندى سيجتمع أيضا فى نفس اليوم مع رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون ونظيره اليابانى يوشيهايد سوجا، وسيعقد أول اجتماع ثنائى له مع الرئيس الأمريكى جو بايدين، وسيشارك فى القمة الرباعية المقرر أن يعقدها هؤلاء الزعماء فى واشنطن يوم 24 سبتمبر، وأنه من المحتمل أيضا أن يجتمع مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الذي ستتزامن زيارته لواشنطن مع زيارة مودى لها .

وأشار المسئولين الهنود إلى أن مودى سيتجه إلى نيويورك مساء يوم 24 سبتمبر، حيث سيلقى كلمة الهند أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اليوم التالى .

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد افتتحت دورتها السادسة والسبعين يوم 4 سبتمبر الحالى، وأن أسبوع المناقشات على المستوى الرفيع سيبدأ غدا الثلاثاء وسيستمر حتى يوم 27 من الشهر .

بكين الامم المتحدة الرئيس الصيني الصين

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