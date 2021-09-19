بعد عرض قصته فى «الدستور».. نقل «عمرو» إلى مستشفى بنى سويف التخصصى

نقلت مديرية صحة بني سويف، اليوم، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة الشاب عمرو حسين فهيم البالغ من العمر 31 عاماً بعد إصابته بمرض نادر اختلف الأطباء في تشخيصه مما جعله طريح الفراش لا يرى الشارع، إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

ونقلت سيارة إسعاف مجهزة بالتعاون مع مرفق إسعاف بني سويف، الشاب من منزله بحي الجزيرة في مدينة بني سويف، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لإجراء فحص شامل له وبيان مدى إمكانية توفير علاج له داخل المستشفى أو نقله لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة في حال الحاجة لذلك.

وقال عمرو لـ«الدستور» إنه ينام على السرير داخل منزلهم بحي الجزيرة المرتفعة في بني سويف بعدما أصيب بمرض مناعي بقدميه، وكان يبلغ من العمر 12 عاما أي ما يقرب من 19 عاماً، مضيفا: «أصبت باعوجاج فى قدمي، وتم إجراء عملية فى الساق اليمنى واليسري وتركيب مسامير وشرائح، وتم أخذ بعض عظام الحوض لتركيبها في القدم ما أسفر عن إعوجاج في القدمين مرة أخرى وظل ساق أكبر من الأخرى، وظللت طريح الفرش منذ 6 سنوات».

ودخل الشباب عمرو حسين فى حالة بكاء، قائلاً: «نفسي اتعالج وحد من الأطباء يعرف عندى إيه لحد دلوقتي الأطباء مختلفين فى تشخيص حالتي ما بين مرض مناعي وفقر الدم وهشاشة العظام ومرض الروماتويد، فلم أستطع الوقوف على قدمي منذ 6 سنوات، وأتناول الأكل والشراب على السرير وأقضي حاجتى أيضاً واتناول مسكنات لتخفيف الآلام واستمريت في شراء العلاج، لكن حالتي لم تتقدم وتزداد سوءا من وقت لآخر».

وأضاف: «ذهبت إلى مستشفيات محافظة بنى سويف ولكن لا جديد فى حالتي، وأناشد الأب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة لحالتي ونقلي إلى مستشفيات القاهرة لعلاجي وعندي أمل فى استجابته فالرئيس لا يتأخر عن أبنائه ونشاهده دائماً يستجيب لكل الحالات».

وأوضحت حمدية صابر، والدة عمرو، أن نجلها ولد بشكل طبيعي لكن أصيب فى الثانية عشرة من عمره بمرض مناعي واعوجاج في القدم ودخل في حالة لا يرثي لها ليظل طريح الفراش.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف: «وجهنا سيارة إسعاف لمنزل المواطن، وتم حجزه بالمستشفى التخصصي بالتنسيق الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى، لإجراء اللازم من فحوصات وتحاليل كاملة له، ثم بعدها سوف يتم تشخيص الحالة».

وأجرت «الدستور» حوارا أمس مع الشاب عمرو من داخل منزله بحي الجزيرة المرتفعة في بني سويف.