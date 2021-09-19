مباحثات بين ليبيا والاتحاد الأوروبى بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

بحثت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الأحد، التعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول الحزام الجنوبي لليبيا في تأمين الحدود واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الشئون السياسية بوزارة الخارجية الليبية محمد خليل عيسى اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروربي للمساعدة في الإدارة المتكاملة لأمن الحدود بليبيا، ناتالينا شيا، وبحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية محمد المقهور ومندوب عن إدارة المنظمات الدولية السيد علي كرير، بحسب بيان للخارجية الليبية.

ورحب عيسلى بشيا، معبراً فيها عن شكره وعلى ما تسعى له بكل جديه في تقديم الدعم اللازم لأمن الحدود البرية والبحرية والجوية وللحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مؤكداً ضرورة التزام البعثة خلال عملها في إطار المهام الموكلة لها وأن أي عمل يكون خارج اختصاصاها فهو أمر مرفوض وأن يكون العمل من خلال المؤسسات الرئيسة للدولة.

كما تم مناقشة كيفية التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودول الحزام الجنوبي لليبيا في تأمين الحدود الليبية واستقرارها، مشيرا إلى أن ليبيا تمتلك كوادر ذو كفاءة عالية في مجال حماية الحدود البرية والبحرية والجوية وليست بحاجتها للتدريب بقدر حاجتها للدعم اللوجستي (للمعدات والإمكانيات).

وأوضح المسئول بالخارجية الليبية أن هناك بعض المنظمات الدولية الموجودة في ليبيا ليس لها دور فعال ولها أبعاد أخرى، وعلى جهات ذات الاختصاص بما فيها وزارة الخارجية أن تضع حدا وضوابط وآلية عمل لكل منها بمنتهى الشفافية، مؤكداً ضرورة احترامهم للسيادة الليبية، كما أن ليبيا ستقوم باجتماعات مكثفة مع القطاعات المعنية بأمن الحدود بالتعاون مع البعثة لوضع الاستراتيجية المناسبة بالخصوص.

الاتحاد الأوروبي يعد بدعم ليبيا

ومن جانبها، أكدت ناتالينا حرص البعثة في تقديم الدعم والمساعدة لليبيا وبدورها ستعمل جاهدة لتتفاعل مع الجانب الليبي لتحقيق الاستراتيجية المطلوبة بهدف تعزيز دعم أمن الحدود خلال فترة عملها داخل البلاد.