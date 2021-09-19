الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد وصول جرعات جديدة.. أبرز المعلومات عن لقاح «استرازينكا»

لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 546 ألفًا و400 جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة  "استرازينكا"، مقدمة من الحكومة الفرنسية، حيث وصلت الجرعات خلال الساعات الماضية وذلك ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

وقالت وزيرة الصحة إن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن اللقاح.

  • تم تطوير لقاح استرازينيكا من قبل شركة- سويدية بريطانية للأدوية تحمل نفس اسم اللقاح ومقرها في كامبريدج.
  • تقدر نسبة فعاليته في الحماية من فيروس كورونا بنحو 70 بالمائة، مقابل أكثر من 90 بالمائة يتمتع بها اللقاح الذي طورته بيونتيك وفايزر.
  • أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
  • وفقًا لما أعنلته وزارة الصحة فإن اللقاح هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحه وزارة الصحة والسكان  أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وزارة الصحة العام الدراسي منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وزارة التربية والتعليم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الصحة والسكان

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