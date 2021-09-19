عقب بلاغ من المجلس القومي للطفولة.. تعرف على العقوبة لواقعة خطوبة طفلين

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، التقدم ببلاغ للنائب العام بخصوص واقعة خطبة طفلين لا يتجاوز عمرهما 12 عاما بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل تلقت بلاغاً، أمس السبت، بالواقعة وذلك عقب تداول الصور على منصات التواصل الاجتماعي.

و كلفت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة للتأكد من صحة الواقعة والتي تم التأكد من صحتها بالفعل، وعليه وجهت بإخطار المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.

وعقب ساعات قليلة من إعلان خطبتهما، ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على والدي عروسي طفلي الحوامدية فجر اليوم الأحد، بعد 24 ساعة من إعلان خبر خطوبتهما في قرية أم خنان التابعة لمدينة الحوامدية.

- محل مصوغات يكشف الواقعة

ورغم الاحتفال المحدود الذي أقامته العائلتان، إلا أن محل المصوغات الذهبية الذي اشترى منه والدا العروسين الشبكة نشر الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما دفع أجهزة الأمن لتتبع التفاصيل والوصول لوالدي العروسين والقبض عليهما وأحالت السلطات الوالدين للنيابة للتحقيق،

- العقوبة القانونية

وفي هذا السياق تواصلت "الدستور" مع الخبير القانوني حسن يوسف، والذي كشف عن العقوبة القانونية التي تنتظر والدي الأطفال.

و قال في تصريحات لـ "الدستور" أن القانون الجنائي ينص على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه لكل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج، سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون وأكد أن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، مضيفة أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عاماً.

ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكافة وقائع تعريض الأطفال للخطر، عبر آليات منظومة حماية الطفل وهي خط نجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000)، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة يومياً أو من خلال تطبيق الواتس اب علي الرقم (01102121600) أو الواتس آب بيزنس (01016609579)، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو علي الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.