السبت 18 سبتمبر 2021
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عالم

وزير الخارجية الفرنسي حول إلغاء صفقة الغواصات: «كذب»

جان ايف لودريان
جان ايف لودريان

تطرق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، السبت، إلى ما اعتبره "أزمة خطيرة" تمثلت في إلغاء كانبيرا عقدا ضخما مع باريس لتسلم غواصات منها، منددًا بـ"كذب وازدواجية وتقويض كبير للثقة" و"ازدراء" من جانب حلفاء فرنسا.

وبرر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عبر قناة "فرانس 24" استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن عازيا ذلك إلى "وجود أزمة خطيرة بيننا"، في حين لم يعر أهمية لإمكان استدعاء السفير في لندن قائلًا "نعلم انتهازيتهم الدائمة" بعد بضعة أشهر من بريكست.

ورأى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أيضًا أن "ما جرى" سيؤثر على تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي، ولكن من دون أن يشير إلى إمكان الخروج من الحلف.  

يذكر أن أستراليا أعربت، اليوم السبت، عن أسفها لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في كانبيرا؛ على خلفية الاتفاق الأمني الذي أبرمته أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا والذي ترتب عليه انسحابها من صفقة ضخمة لشراء 12 غواصة فرنسية. 

وفي بيان مقتضب صدر صباح اليوم، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، "نلاحظ بأسف قرار فرنسا استدعاء سفيرها لدى أستراليا للتشاور في أعقاب القرار بشأن مشروع غواصات.

وأضافت متحدثة باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية- بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إدج" الأسترالية- أن "أستراليا تتفهم خيبة أمل فرنسا العميقة إزاء قرارنا، الذي تم اتخاذه وفقًا لمصالح أمننا القومي الواضحة والمُعلن عنها".

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، أن باريس شريك مهم تأمل كانبيرا في العمل معه مرة أخرى.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد أعلن في بيان أمس الجمعة إن باريس استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا من أجل "مشاورات"، بعد إلغاء صفقة الغواصات.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان كانبيرا باريس فرنسا

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