السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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«رطبة ولذيذة».. طريقة تحضير سلطة الحمضيات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر تناول سلطة الحمضيات في الصيف أمرا رائعا للغاية بمكوناتها التي تحتوي على الفاكهة والزبيب الذهبي ما يمنحك الطاقة والترطيب اللازم في فصل الصيف، ونعرض لكم مكونات هذه السلطة وطريقة تحضيرها، ولن  يستغرق إعدادها أكثر من 30 دقيقة، وتكفي من 4 إلى 6 أشخاص.

مكونات سلطة الحمضيات 


2 حبة جريب فروت حمراء
2 حبة برتقال
1 ملعقة صغيرة. (4.2 جرام) سكر 
1 ملعقة صغيرة. (6 جرام) ملح للتتبيل
2 ملعقة كبيرة. (30 مل) زيت زيتون بكر ممتاز
1 كراث صغير مفروم
1 ملعقة صغيرة (5 مل) من  الخردل 
4 أكواب (80 جرام) جرجير
1/2 كوب (73 جرام) زبيب ذهبي مقسم
1/2 كوب (55 جرام) جوز البقان الحلو


خطوات تحضير سلطة الحمضيات

-باستخدام سكين حاد، اقطع القشر واللب الأبيض من كل من الجريب فروت والبرتقال، ثم قطّع كل فاكهة إلى نصفين من طرف إلى آخر وقطّعها بالعرض إلى قطع بسمك 1/4 بوصة (0.6 سم).
-ضع الفاكهة في وعاء وقم بتقليبها مع السكر وأضف إليها نصف ملعقة صغيرة. (3 جرام) ملح تقريبا، وأترك كافة هذه المكونات معا جانبا لمدة 15 دقيقة.
-أحضر مصفاة فوق وعاء ثم قم بتصفية الفاكهة، وأضف إليها 2 ملعقة كبيرة (30 مل) من العصير، ثم  انقل الفاكهة إلى طبق، ورتب الفاكهة بطرقة متساوية.
-أحضر وعاء أخر متوسطا، ثم أخفق  العصير وزيت الزيتون والكراث المفروم والخردل، وأضف الجرجير ونصف كمية الزبيب (1/4 كوب) ونصف حبات جوز البقان (1/4 كوب) وقلبها حتى تتماسك.
-الخطوة التالية هي ترتيب خليط الجرجير فوق الفاكهة، واترك ما يقارب من 2.5 سم حول الحواف، ثم قم برش ما تبقى من الزبيب والجوز، وأخيرا اضف الملح والفلفل لتحصل علي المذاق الرائع، ثم قدم طبقك الجميل على الفور.

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