جميل راتب.. العالمى

تحل غدا الذكرى الثالثة لوفاة الفنان الكبير الراحل جميل راتب، صاحب البصمة والحضور الطاغى، الذى قدم أدوارًا متنوعة ستظل علامات فى تاريخ السينما والدراما المصرية.

ولد جميل راتب فى ١٨ أغسطس ١٩٢٦ بالقاهرة، وكان والده من كبار المُلاك، وأمه ابنة شقيق المناضلة النسوية هدى شعراوى.

أنهى «راتب» التوجيهية فى مصر وعمره ١٩ عامًا، ثم دخل مدرسة الحقوق الفرنسية، وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته، وأثناء وجوده هناك تزوج من ممثلة فرنسية، لم تأتِ معه إلى القاهرة بل ظلت طوال حياتها هناك، وكان يذهب إليها من فترة إلى أخرى.

بدأ جميل راتب أول أعماله السينمائية سنة ١٩٤٦، فى فيلم «أنا الشرق»، مع الممثلة الفرنسية كلود جودار.

وانطلق جميل راتب للعمل فى المسرح الفرنسى والسينما الفرنسية، ثم عاد إلى القاهرة وسطع نجمه مع بداية فترة السبعينيات، إذ قدم للسينما المصرية طوال مشواره أكثر من ٢٠٠ فيلم.