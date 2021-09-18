باكستان تؤكد أهمية دور المجتمع الدولى فى تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان

أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم السبت، ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة في أفغانستان، وكذلك أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية لأفغانستان.

وشدد قريشي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكندي مارك جارنو، على أن أهمية عملية السلام في أفغانستان واستقرارها لما لها من أهمية لأمن باكستان والمنطقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية: تبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر التطورات في أفغانستان والعلاقات الثنائية المشتركة، بالإضافة إلي جهود باكستان لدعم التواصل الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان.

وأشار قريشي إلي الدعم الإنساني الذي تقدمه بلاده لأفغانستان بما في ذلك إنشاء ممر إنساني لإيصال مواد الإغاثة والمساعدات العينية من باكستان إلى أفغانستان عبر الطرق الجوية والبرية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكندي أن الاستقرار والسلام في أفغانستان أمر حاسم للسلام الإقليمي والاستقرار والازدهار، مشيدًا بجهود باكستان في تعزيز هذه الأهداف.

وأعرب جارنو عن امتنانه لباكستان لتيسيرها الأمور المتعلقة بالإجلاء، قائلًا: "نأمل أن يستمر هذا الدعم".