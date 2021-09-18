السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس بوليفيا يدعو إلى تخفيف عبء الديون العالمية عن الدول الفقيرة

أندريس مانويل
أندريس مانويل

دعا رئيس بوليفيا لويس آرسي، اليوم السبت، إلى اتفاق عالمي لخفض ديون الدول الفقيرة، خلال قمة في المكسيك، حيث يسعى هو وزعماء آخرون إلى دعم كتلة دبلوماسية جديدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

والزعيم الاشتراكي واحد من حوالي 20 رئيسا ورئيس وزراء يحضرون اجتماع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي التي ساهم الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز في تأسيسها عام 2011.

واجتمع القادة بدعوة من الرئيس المكسيكي اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بهدف معلن يتمثل في إضعاف الكتلة الدبلوماسية لمنظمة الدول الأمريكية، ومقرها واشنطن، التي تستبعد كوبا.

وفي كلمة افتتاحية خلال القمة التي انعقدت في القصر الوطني في المكسيك، دعا آرسي إلى تعزيز الكتلة البديلة، وهي مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. 

وتحدث مثل القادة الآخرين عن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على مستوى العالم والسياسات الاجتماعية الأخرى الرامية لدعم فقراء المنطقة.

رئيس بوليفيا لويس آرسي ديون الدول الفقيرة المكسيك أمريكا اللاتينية

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