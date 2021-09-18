رائحة كريهة تكشف وفاة سيدة وتحلل جثتها ببورسعيد

عثر أهالي بورسعيد، السبت، على جثة لسيدة بمساكن المنطقة الثامنة بنطاق حي المناخ، في حالة تعفن داخل منزلها، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

وانتقل ضباط مباحث قسم المناخ والمباحث الجنائية وتبين من الفحص أن «المتوفاة مرفت محمد مصطفى (61 عامًا)، وقادت الرائحة الكريهة السكان لاكتشاف وفاتها»، حيث تم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لحين استخراج تصريح النيابة العامة بالدفن.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغاً بالواقعة، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع، كما قام الفريق بمناظرة الجثة داخل المشرحة، لاستكمال الإجراءات والتوجيه بالدفن.

وأكد شهود عيان أن الرائحة انتشرت في أرجاء العقار السكني الذي تقيم فيه السيدة في أحد وحداته، ما جعل الأهالي يبحثون عن مصدر الرائحة، وعند تأكدهم أن مصدرها الوحدة السكنية التي تقيم بها «مرفت»، وعدم استجابتها لنداء الأهالي اقدموا على إبلاغ الجهات الرسمية.