منها «كرسي للولادة».. تعرف على محتويات الكشف الأثري في كفر الشيخ

نجحت البعثة الأثرية العاملة بمعبد تل الفراعين (بوتو) في محافظة كفر الشيخ، في اكتشاف بعض الأدوات المستخدمة في الطقوس الدينية بالمعبد، ضمن خطة الحفائر الأثرية التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي، إن هذا الكشف يُعد من الاكتشافات الهامة نظرا لأنها تضم الأدوات التي استخدمت فعليا في القيام بأداء شعائر وطقوس الخدمة اليومية الدينية للمعبودة حتحور، ويرجح أنه تم وضعها بشكل سريع أسفل مجموعة من الكتل الحجرية المرصوصة بشكل منتظم أعلى تبة من الرمل في جنوب معبد الآلهة واجيت بتل الفراعين (بوتو).

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن محتويات الكشف الأثري الجديد في كفر الشيخ وهي كالآتي:

1- يتضمن الاكتشاف على أدوات استخدمت فعليا في القيام بأداء شعائر وطقوس الخدمة اليومية الدينية للمعبودة حتحور.

2- يضم الكشف على جزء من عمود من الحجر الجيري على هيئة المعبودة حتحور.

3- كما يضم على مجموعة من المباخر المصنوعة من الفيانس أحدهما برأس المعبود حورس.

4- يحتوى الكشف الأثري الهام على مجموعة من الصلاصل التي استخدمت في الطقوس الدينية والاحتفالية للمعبودة حتحور، وتماثيل صغيرة للمعبودة تاورت والمعبود جحوتي.

5- اكتشاف كرسي صغيرة للولادة، وحامل قرابين كبير الحجم، وعين أوجات من الذهب الخالص، وبقايا قشور ذهبية استخدمت في تذهيب بعض القطع الأخرى.

6- اكتشفت البعثة مجموعة رائعة من المناظر المصورة على العاج لسيدات تحملن القرابين، ومناظر الحياة اليومية لأفراس الدلتا بما فيها من نباتات وطيور وحيوانات، وعتب كبير من الحجر الجيري عليه نصوص هيروغليفية بالنقش الغائر.

7- واكتشفت البعثة على جزء من لوحة ملكية لملك يؤدي طقوس دينية بمعبد بوتو، وبعض القطع مسجل عليها نصوص وأسطر هيروغليفية، والألقاب الخمسة للملك بسماتيك الأول، واسم الملكين "واح ايب رع" و " أحمس الثاني" من ملوك الأسرة ٢٦.